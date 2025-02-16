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​Растем вверх: Югра оказалась в топ-10 регионов России по объему строительства

Объем строительных работ в ХМАО превысил 380 млрд рублей

​Растем вверх: Югра оказалась в топ-10 регионов России по объему строительства
Фото: Руслан Кухарук

Югра заняла седьмое место в стране по объемам строительных работ. Согласно данным Росстата, за три квартала 2024 года в регионе построено объектов на сумму 380,7 млрд рублей. Об этом рассказали в телеграм-канале «Югра.Официально».

В 2024 году в Югре возвели 975 тысяч квадратных метров жилья, из них:

  • 640 тысяч кв. м – многоквартирные дома;
  • 335 тысяч кв. м – индивидуальное жилье.

Общий объем строительной отрасли в России за год увеличился на 2,1%, достигнув 16,8 трлн рублей.

Ранее стало известно, что Сургут перевыполнил план по строительству жилья в 2024 году.


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Сегодня в 09:58, просмотров: 67, комментариев: 0
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