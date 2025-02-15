Более 15% жителей Югры предпочитают здоровый образ жизни

Югра вошла в топ-10 регионов России по числу приверженцев здорового образа жизни. Доля жителей округа, соответствующих критериям ЗОЖ, составляет 15,8%, говорится на сайте аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети «ФинЭкспертиза».

Эксперты отметили, что в Югре, как и в большинстве регионов России, приверженность ЗОЖ значительно выше среди женщин – их в пять раз больше, чем мужчин.

Помимо Югры в десятку «здоровых» регионов также вошли Адыгея, Карачаево-Черкесия, Чечня, Кабардино-Балкария, Чувашия, Тыва, Северная Осетия, Татарстан и Ингушетия. В целом по России приверженцами здорового образа жизни являются 9,7% населения.