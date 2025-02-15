Алексей Андреев перешел в совет директоров «Автобана»

Депутат думы ХМАО Алексей Андреев покинул пост главы ДСК «Автобан» и перешел на должность председателя Совета директоров «Автобана». Там он будет заниматься решением стратегических задач компании, сообщает пресс-служба компании.

«Алексей Андреев покидает пост генерального директора АО «ДСК «Автобан» и переходит на должность председателя Совета директоров «Автобана» для решения стратегических задач компании. Алексей Владимирович посвятил становлению компании 36 лет. Вначале возглавил СУ-920, затем – «Ханты-Мансийскдорстрой», а впоследствии и «Автобан». Собрал команду высококлассных специалистов, которые вместе трансформировали компанию в один из крупнейших строительно-инвестиционных холдингов России», – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Алексей Андреев пойдет под суд за сокрытие вида на жительство в Италии. Однако, политик называет документ сфабрикованным, заявляя, что вид на жительство в Италии уже просрочен.