Югра и Ямал становятся популярнее у иностранных туристов

Все больше иностранных путешественников выбирают Югру и Ямал. В январе 2025 года количество зарубежных абонентов в роуминге в этих регионах выросло почти на 5% по сравнению с прошлым годом, отмечает «Мегафон». В общей сложности северные округа посетили гости из более чем 60 стран.

Самым активным сезоном для иностранных туристов стало лето, а август побил рекорды – в этот месяц число гостей оказалось на 13% выше среднегодового показателя.

Среди стран Азии лидерами по числу туристов стали Китай и Япония – их стало на 15% больше. На этих путешественников приходится 14% от общего числа гостей с иностранной сим-картой.

Среди стран ближнего зарубежья больше всего туристов приехало из Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана. При этом Белоруссия продемонстрировала прирост на 34%, а количество приезжих из Таджикистана и Узбекистана сократилось на 7%. Туристический поток из Европы вырос на 13%.

Среди стран Ближнего Востока и Северной Африки лидирует Турция – число путешественников оттуда увеличилось в 1,5 раза. На втором месте ОАЭ с приростом в 5%. Количество приезжих из Израиля, напротив, сократилось на 76%.

В целом, иностранцы все реже звонят, но активнее используют мобильный интернет. За год объем пакетного трафика вырос на 86%, а вот голосовые звонки увеличились только на 13%.

«Объем передачи данных иностранными абонентами в 2024 году превысил показатели допандемийного 2019 года», – указала директор по развитию корпоративного бизнеса оператора Наталья Талдыкина.

Напоминаем, что жители Югры могут получить еще одно направление для отдыха — с возможностью улететь в Абхазию прямым рейсом.