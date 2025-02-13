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Адвокат из ХМАО принес в суд натальную карту подзащитного и лишился своей лицензии

В ХМАО лишили лицензии адвоката, защищавшего клиента по натальной карте

Адвокат из ХМАО принес в суд натальную карту подзащитного и лишился своей лицензии
Фото: freepik.com

В Югре адвокат Риф Мударисов принес в суд натальную карту своего подзащитного, после чего коллеги лишили его лицензии. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

Адвокат взялся помочь клиенту, которого обвинили по 228 статье уголовного кодекса РФ. Подзащитный заявил, что на момент совершения преступления был не в себе. Заинтересовавшись этим, Риф Мударисов составил его натальную карту.

«Я решил проверить натальную карту, чтобы узнать, как она резонирует с историческими событиями и личностями. Карта поразительно совпала с осью Екатерины Великой. Считав эту информацию, подзащитный соединился с этими энергиями. Они так его захлестнули и, будучи в состоянии стресса, мой клиент потерял почву под ногами, и совершил преступление. Его высокий интеллект требовал запрещенных веществ», ‒ рассказал Риф Мударисов.

Однако, судья не одобрил такой ответ, отметив, что натальная карта не является юридическим документом. После этого судья направил запрос в адвокатскую палату ХМАО с уточнением, не допустил ли Риф Мударисов нарушений адвокатской этики. Так, коллегия лишила Мударисова его статуса адвоката.


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Сегодня в 15:06, просмотров: 200, комментариев: 0
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