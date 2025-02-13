Югру и Абхазию могут связать прямыми авиарейсами

Жители Югры могут получить еще одно направление для отдыха — с возможностью улететь в Абхазию прямым рейсом. Губернатор округа Руслан Кухарук заявил о планах организовать авиасообщение между одним из муниципалитетов региона и аэропортом Сухума, который недавно впервые за 30 лет принял пассажирский авиалайнер.

«Действительно, мы наблюдаем интерес жителей Югры к Абхазии как к туристическому направлению. Побережье Абхазии традиционно остается одним из популярных мест для летнего отдыха среди россиян. Новость о том, что в начале февраля текущего года аэропорт Сухума впервые за 30 лет принял пассажирский авиалайнер, воодушевила и обрадовала многих. Создание комфортных условий для путешествий — один из приоритетов. Уже дано поручение проработать возможность запуска регулярных рейсов», − отметил глава.

Для реализации проекта потребуется совместная работа с туроператорами и бизнесом. Кроме авиарейсов, обсуждается формирование единого туристического пакета для югорчан.

Министерство энергетики и транспорта Абхазии также работает над организацией прямых рейсов между Сухумом и Ямало-Ненецким автономным округом и Республикой Коми.

«Кроме того, другие регионы Российской Федерации также проявляют интерес к прямым авиаперевозкам. В частности, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в ходе своего рабочего визита в Сухум подтвердил готовность региона к сотрудничеству в этом направлении», − отметили в ведомстве.

В прошлую пятницу в аэропорту Сухума приземлился первый тестовый рейс из Москвы. Минтранс России сообщил, что регулярные авиаперелеты между городами могут появиться уже к маю.