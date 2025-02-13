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​Операция в подарок: в Сургуте хирурги спасли подростка от тяжелых приступов аритмии в день его рождения

Подросток из Нижневартовска жаловался на скачки пульса до 190 ударов в минуту

​Операция в подарок: в Сургуте хирурги спасли подростка от тяжелых приступов аритмии в день его рождения
Фото: Окружной кардиологический диспансер, г. Сургут

Шестнадцатый день рождения Кирилла из Нижневартовска прошел не за праздничным столом, а в операционной. Ранее он начал замечать, что его сердце временами «срывается с места»: без причины пульс резко подскакивал до 190 ударов в минуту, как после интенсивной пробежки. Приступы тахикардии случались все чаще, а лекарства не помогали, рассказали в пресс-службе Окружного кардиологического диспансера.

Врачи выявили у Кирилла пароксизмальную АВ-узловую тахикардию – нарушение ритма сердца, которое часто встречается у детей и подростков. Причиной может быть психоэмоциональное или физическое перенапряжение, быстрый рост, железодефицитная анемия, скачки давления. Единственным эффективным решением стала радиочастотная абляция – малоинвазивная процедура, устраняющая очаг аритмии.

Процедура прошла под местной анестезией: через прокол в бедренной вене хирурги ввели катетер прямо к сердцу и с помощью высокочастотного тока нейтрализовали участок, вызывавший сбои ритма. Операция заняла всего полтора часа – как раз то время, пока Кириллу приходили поздравления в мессенджерах.

Уже на следующий день Кирилл почувствовал себя гораздо лучше, а вскоре его выписали домой. Теперь он сможет вернуться к учебе и любимому хобби – игре на электронной барабанной установке. Как музыкант он точно знает, насколько важен правильный ритм.

«В 2024 году в ОКД выполнено 15 операций детям при нарушениях ритма сердца. Родителям подростков важно внимательно наблюдать за самочувствием своих детей и при возникновении жалоб на одышку, нехватку воздуха, немотивированный скачок пульса, повышенное сердцебиение обязательно обращаться к детскому кардиологу», – подчеркнула главный врач Окружного кардиологического диспансера, главный внештатный кардиолог Югры Ирина Урванцева.

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