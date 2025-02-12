Выставка «Просто о нефти» познакомит детей и взрослых с интересными фактами о добыче «черного золота» в Югре

Научно-популярная интерактивная экспозиция «Просто о нефти» открылась в ханты-мансийском Музее геологии, нефти и газа. Ее посетителям расскажут про историю сырья и современные методы добычи, покажут области применения югорских угледоводоров и предложат познакомиться с обитателями Васюганских болот.

«Выставка имеет важное просветительское значение – посетители узнают, как устроена нефтедобыча и могут ближе познакомиться с людьми, которые стоят за непростыми процессами на промыслах. На мой взгляд, данная экспозиция несет профориентационный смысл и нацелена на знакомство молодежи с многочисленными профессиями, которые востребованы в современном топливно-энергетическом комплексе», — отметила заместитель губернатора Югры Елена Майер.

На экспозиции можно узнать про все этапы добычи нефти: от геологоразведки и бурения до подготовки к транспортировке. Кроме того, гостям предложат не только пощупать нефть руками, но и попробовать себя в роли оператора добычи на специальном симуляторе, а также рассмотреть «черное золото» в трехсоткратном увеличении. Выставка проходит при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

«Как понятно из названия, здесь нет профессиональной терминологии, ответов на сложные «узкие» технические вопросы. Эта экспозиция будет понятна и детям, и взрослым, которые хотят не только узнать больше про добычу, но и погрузиться в историю родного края», — рассказала директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

Для самых любознательных организаторы подготовили игровой тест на знание жизни нефтяников, а также геологическое таро. Отдельный раздел посвящен лучшим природоохранным практикам нефтяных компаний Югры.

«В наши дни мультимедийно-интерактивное направление стало неотъемлемым и востребованным продолжением стационарных выставок и галерей. Название проекта «Просто о нефти» отражает и суть тематического контента, и его подачу: информация подается через легкий визуальный язык и увлекательные игровые форматы», — подчеркнул директор Музея геологии, нефти и газа Александр Паньков.

Выставка проходит в рамках серии образовательных проектов Музея геологии, нефти и газа, направленных в том числе на детскую аудиторию. В этом году экспозицию, которая поддержана «Салым Петролеум Девелопмент», увидят также посетители музеев Сургута, Ноябрьска и Тюмени.