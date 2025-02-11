В Югре на среднюю зарплату можно купить почти две тысячи литров бензина

Югорчане могут позволить себе почти две тысячи литров бензина Аи-92 в месяц на среднюю зарплату в регионе. Об этом сообщает РИА Новости в рейтинге доступности топлива по регионам России.

Югра заняла пятое место, уступив только Москве, Ямало-Ненецкому, Чукотскому и Ненецкому автономным округам. Согласно исследованию, на среднюю зарплату в ХМАО можно купить 1 913 литров бензина, что значительно выше общероссийского показателя в 1 335 литров.

Средняя цена на Аи-92 в Югре в декабре 2024 года составила 54,51 рубля за литр, а за год стоимость топлива выросла на 10%.

В топ-10 рейтинга также вошли Магаданская, Мурманская, Сахалинская области, Камчатский край, Санкт-Петербург и Республика Саха (Якутия). В этих регионах на среднемесячную зарплату можно приобрести более 1 500 литров бензина.

В конце списка оказались регионы Северного Кавказа, где жители могут позволить себе значительно меньше топлива. По словам экспертов, это связано не столько с высокой стоимостью бензина, сколько с низким уровнем доходов.