АО «Транснефть – Сибирь» заменило подводный переход магистрального нефтепровода (МН) Сургут – Полоцк через реку Костюшка (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра). Цель – повышение надежности процесса транспортировки нефти по магистральному трубопроводу и его экологической безопасности.

Работы проводились на участке общей протяженностью 615 м. Прокладка нового участка в русле реки производилась траншейным способом параллельно действующему МН. Выполнена сварка дюкера (подводный участок трубопровода) с последующим протаскиванием, его длина составила 295 м, диаметр – 1220 мм. Для повышения надежности использована труба с толщиной стенки 17 мм повышенного класса прочности с усиленным типом изоляционного покрытия.

Участок нефтепровода успешно обследован с использованием внутритрубного диагностического прибора, проведено гидравлическое испытание на прочность и герметичность. Для подтверждения качества сварных стыков проведен визуальный, ультразвуковой и рентгенографический контроль. Выполнено подключение к системе МН.

Работы проводились в строгом соответствии с требованиями проектных решений, пожарной, промышленной и экологической безопасности, охраны труда, производственного и строительного контроля ПАО «Транснефть».