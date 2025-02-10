В ХМАО продают афишу матча «Спартака» за 150 тысяч рублей

На платформе «Авито» появилось редкое предложение для коллекционеров и фанатов московского «Спартака» из Югры – афиша матча 1990 года с автографами известных игроков.

По словам продавца, она подписана заслуженными мастерами спорта, чемпионами Олимпийских игр и Европы: Игорем Нетто, Борисом Разинским, Анатолием Крутиковым, Геннадием Хусаиновым, Евгением Ловчевым, Николаем Осяниным, Владимиром Рейнгольдом и другими.

Речь идет о матче 17 мая 1990 года, в котором состав «Спартака» встретился с командой из Лангепаса. Продавец утверждает, что это единственная сохранившаяся афиша с автографами всех участников того матча.

Стоимость раритета – 150 тысяч рублей.