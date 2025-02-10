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​В ХМАО в ДТП пострадал десятилетний пассажир

В Урае столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

​В ХМАО в ДТП пострадал десятилетний пассажир
Фото: Госавтоинспекция Югры

Вчера, 9 февраля, в Урае столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной информации, 45-летний водитель «Hyundai» не выбрал безопасную дистанцию и въехал в автомобиль «Toyota». От удара обе машины съехали в кювет, сообщает ГАИ Югры.

В ДТП пострадала десятилетняя пассажирка «Toyota».

«Стоит отметить, что девочка перевозилась без использования пассивных средств защиты. Уважаемые водители! Не пренебрегайте Правилами перевозки детей, ведь в этом случае, жизнь и здоровье ребенка зависит только от вас», ‒ указали сотрудники ГАИ ХМАО.

Всего за прошедшие выходные на дорогах округа зарегистрировали семь ДТП, в которых один человек погиб и восемь получили травмы, в том числе два подростка.


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Сегодня в 10:43, просмотров: 27, комментариев: 0
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