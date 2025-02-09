Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил работников гражданской авиации

Сегодня, 9 февраля, свой профессиональный праздник отмечают работники гражданской авиации. Губернатор Югры Руслан Кухарук поблагодарил за добросовестный труд пилотов, бортпроводников, технический персонал и всех тех, кто обеспечивает безопасные перелеты для жителей и гостей региона.

«В нашем округе воздушный транспорт – это не просто удобство, а настоящая необходимость. На территории Югры девять аэропортов, включая три международных, две посадочные и 75 вертолетных площадок. Благодаря этому мы поддерживаем связь с удаленными населенными пунктами и развиваем экономику», – отметил он в соцсетях.

Кухарук рассказал, что держит на контроле поручение об увеличении числа субсидированных рейсов.

«С начала года по запросам жителей мы расширили более чем в три раза перечень льготных маршрутов из Ханты-Мансийска, Урая, Когалыма, Кондинского, Советского, Нягани, Березово, Игрима и Белоярского в Тюмень. В перспективе – открытие воздушного моста между Югрой и Ямалом. Также улучшаем инфраструктуру: ведутся работы по модернизации аэропорта в Нижневартовске, выполняется капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы в Березово», – добавил глава.

Ранее восемь субсидируемых авиарейсов запустили из Сургута.