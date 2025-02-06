Самыми популярными странами для экспорта из ХМАО стали Китай, Беларусь и Казахстан

В 2024 году югорчане отправляли посылки более чем в 150 стран, но среди них были и редкие направления. Как сообщает Почта России, самыми экзотическими стали Северная Македония, Исландия, Южная Осетия, Албания и Эквадор. В эти страны местные жители отправили всего по одной-две посылки за год.

Самая легкая посылка из Югры весила девять граммов – ее отправили из Сургута в Армению. А самые тяжелые грузы достигали 30 кг – их адресовали в Азербайджан и Узбекистан.

«Самыми популярными экспортными направлениями у югорчан были Китай, Беларусь, Казахстан, США и Азербайджан. В 2024 г. больше всего посылок за границу жители ХМАО-Югры адресовали в Китай — 18% от общего объема экспорта. Следом идут Беларусь (14%), Казахстан (13%), США (7%) и Азербайджан (6%)», − рассказали в пресс-службе Макрорегиона Урал АО «Почта России».

Среди стран с самой высокой динамикой роста отправлений – Ирландия, Перу, Бразилия, Мальта и Румыния. Так, объем посылок в Ирландию вырос в 3,5 раза, в Перу – в три раза, в Бразилию – в 2,5 раза, а на Мальту и в Румынию – в два раза.

Кроме того, в прошлом году Почта России открыла доставку в 24 новых страны, включая 21 государство в Африке, а также Новую Зеландию, Каймановы и Бермудские острова. Сейчас компания доставляет отправления в 152 страны мира.

Напоминаем, что с 1 января 2025 года перестали взиматься вывозные пошлины с привязкой к курсу рубля, введенные в конце 2023 г. Отправлять посылки за границу с Почтой теперь снова можно в упрощенном режиме с оформлением таможенной декларации CN23 в личном кабинете экспортера.