Лидером всероссийского туристического конкурса стала Югра

Лучшим округом во всероссийском туристическом конкурсе стала Югра. Лидеров определяли среди региональных операторов информационного портала школьного познавательного туризма «1 000 маршрутов». Так, ХМАО представил 167 тематических путешествий, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Округ представил 167 тематических путешествий ‒ больше всех: экскурсии по историческим местам, водные и пешие прогулки, туры выходного дня, квесты», ‒ говорится в сообщении.

Все представленные программы уникальны, так как они знакомят детей с прошлым, настоящим и будущим региона.

По мнению губернатора Югры Руслана Кухарука, туризм является одним из перспективных направлений развития региона.