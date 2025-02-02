Более 60% читателей siapress.ru не считают Югру лучшим регионом по качеству жизни

ХМАО занял пятое место в рейтинге регионов по качеству жизни. Об этом сообщает Агентство стратегических инициатив (АСИ). Ранее округ находился на четвертом месте.

СИА-ПРЕСС провел опрос среди своих читателей чтобы узнать, действительно ли Югра входит в пятерку лучших мест по уровню жизни в России.

В настоящий момент на сайте проголосовали 146 человек. Их мнения разделились следующим образом:

Большинство участников (63,7%) считают, что Югра не входит в пятерку лучших регионов по качеству жизни в стране. 23,3% опрошенных уверены в обратном – по их мнению, регион действительно можно назвать одним из лучших в России. А 13% участников затруднились с ответом.

Практически анологичные результаты показал и опрос в телеграм-канале.

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