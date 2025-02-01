Гуманитарный добровольческий корпус Югры отправляет миссию для помощи Анапе

3 февраля 121 доброволец из Югры и Санкт-Петербурга отправится в Анапу для участия в первой экологической миссии Гуманитарного Добровольческого Корпуса (Гумкорпус). Добровольцы займутся очисткой побережья Черного моря от мазута и ликвидацией последствий экологической катастрофы.

Большую часть участников миссии — 90 человек — составят студенты из четырех вузов Югры: Югорского государственного университета, Сургутского государственного педагогического университета, Сургутского государственного университета и Нижневартовского государственного университета. Вместе с ними на место отправятся кураторы от учебных заведений.

По словам организаторов, миссия будет полностью финансироваться за счет добровольных пожертвований граждан и госслужащих. Для участников обеспечены трансфер до Анапы, верхняя одежда и средства индивидуальной защиты. Добровольцы должны взять с собой удобную одежду синего или черного цвета, обувь и питание в дорогу.

Гумкорпус установил строгие правила для участников: запрещено свободное передвижение по территории ЧС, употребление алкоголя и энергетиков, использование мобильных телефонов. Также предусмотрены общий подъем, отбой, дежурства по корпусам пансионата и кухне.

«Экологическая катастрофа в Черном море сказывается на природе всего юга России. Если не устранить последствия разлива мазута до сезона отпусков, югорчане и другие россияне не смогут полноценно восстановить здоровье в санаториях и на курортах. Поэтому неудивительно, что вся страна подключилась к ликвидации ЧС. Югорчане уже самостоятельно выезжали на место и внесли свой вклад в очистку побережья», — отметил председатель Гуманитарного Добровольческого Корпуса Эдуард Логинов.

Обратно добровольцы вернутся 21 февраля. Для участия в следующих миссиях необходимо оставить заявку на сайте гумкорпус.рф в разделе «Стать добровольцем».