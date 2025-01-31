Четыре человека получили травмы в автоаварии в ХМАО

Накануне, 30 января, на автодороге «Нягань – Талинка» в ДТП пострадали четыре человека. По предварительной информации, водителя иномарки занесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с другим автомобилем.

«Около 16:10 на 69 км автодороги «Нягань-Талинка», 47-летний водитель автомобиля «Renault», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не учёл дорожные метеорологические условия, допустил неуправляемый занос автомобиля на полосу встречного движения, где произошло столкновение с транспортным средством «Honda», под управлением 31-летнего мужчины», – сообщает Госавтоинспекция Югры.

В результате автоаварии оба водителя, а также 48-летний пассажир Renault и 32-летняя пассажирка Honda получили травмы.

Ранее в Сургуте водитель Haval сбил 19-летнюю девушку.