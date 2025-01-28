Ветеринарную службу Югры возглавил Сергей Музафин

Губернатор Югры Руслан Кухарук назначил Сергея Музафина новым руководителем Ветеринарной службы округа. К своим обязанностям он приступил сегодня, 28 января. Об этом сообщили на сайте правительства ХМАО.

«В новой должности он будет курировать вопросы реализации единой государственной политики в области защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и соблюдения законодательства при осуществлении регионального государственного контроля в области обращения с животными на территории автономного округа, проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению», – передают в источнике.

Кроме того, он будет курировать мониторинг ветеринарно-санитарного состояния объектов животноводства в округе.