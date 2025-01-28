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Губернатор Югры назначил нового руководителя Ветеринарной службы округа

Ветеринарную службу Югры возглавил Сергей Музафин

Губернатор Югры назначил нового руководителя Ветеринарной службы округа
Фото: t.me/kuharuk_ruslan

Губернатор Югры Руслан Кухарук назначил Сергея Музафина новым руководителем Ветеринарной службы округа. К своим обязанностям он приступил сегодня, 28 января. Об этом сообщили на сайте правительства ХМАО.

«В новой должности он будет курировать вопросы реализации единой государственной политики в области защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и соблюдения законодательства при осуществлении регионального государственного контроля в области обращения с животными на территории автономного округа, проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению», – передают в источнике.

Кроме того, он будет курировать мониторинг ветеринарно-санитарного состояния объектов животноводства в округе.


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Сегодня в 13:40, просмотров: 99, комментариев: 0
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