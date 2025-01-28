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​Югорчане будут платить больше за вывоз мусора

В Югре изменился тариф на обращение с ТКО, но сумма в квитанциях останется прежней до июля

​Югорчане будут платить больше за вывоз мусора
Фото: siapress.ru

В Югре вступил в силу новый тариф на услугу «Обращение с ТКО», однако до июля 2025 года размер платы в квитанциях для жителей региона не изменится. С 1 июля стоимость будет скорректирована в рамках общего роста коммунальных платежей. Об этом сообщает регоператор «Югра-Экология».

Так, тарифы на вывоз мусора для разных зон округа составят:

Северная зона (Сургут, Нижневартовск, Когалым, Радужный, Покачи, Мегион, Лангепас, Березовский, Белоярский, Сургутский, Нижневартовский района) – 900,44 руб. за м³;

Южная зона (Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Нягань, Югорск, Пыть-Ях, Октябрьский, Советский, Кондинский, Нефтеюганский, Ханты-Мансийский районы) – 912,08 руб. за м³;

Урай707,07 руб. за м³.

«Плата за услугу «обращение с ТКО» складывается из тарифа, который утверждает Региональная служба по тарифам ХМАО-Югры − это экономически обоснованная стоимость кубического метра отходов и норматива накопления ТКО, устанавливаемого Департаментом Промышленности ХМАО-Югры – это количество кубических метров отхода, образуемого одним человеком в год. Тариф умножаем на норматив, делим на 12 месяцев, получаем плату. К примеру, в Ханты-Мансийске житель многоквартирного дома платит 166,45 рублей», − говорится на сайте.

В эту стоимость входит транспортирование, обработка и размещение отходов на полигоне, согласно территориальной схеме – нормативному документу ХМАО на основании которого формируется система обращения с отходами.

Ежемесячную плату также можно рассчитать на сайте регоператора с помощью калькулятора.

Отметим, с июля 2025 года в Югре пройдет индексация тарифов ЖКХ. Рост составит до 9% и затронет услуги обращения с ТКО, отопления, водоснабжения и электроэнергии.


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Сегодня в 12:14, просмотров: 111, комментариев: 0
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