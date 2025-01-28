На трассе «Тюмень − Ханты-Мансийск» пострадал водитель «Нивы»

Накануне, 27 января, на автодороге «Тюмень − Ханты-Мансийск» произошло столкновение легковушки и большегруза. В результате аварии водитель «Нивы» получил травмы, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 12:00 на 695 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе, 62-летний водитель «Нивы», по предварительным данным, при совершении маневра «обгон», не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении «Volvo», под управлением 56-летнего водителя», − говорится в сообщении.

За минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали пять ДТП, в которых пострадали пять человек.

Ранее два ребенка и трое взрослых получили травмы в аварии на трассе «Нягань − Приобье».