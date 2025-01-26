Врачи Пыть-Яха два месяца боролись за жизнь пациента с тяжелыми ожогами

В Пыть-Яхской окружной клинической больнице удалось спасти обгоревшего мужчину. Он получил ожоги 45 процентов поверхности тела после пожара в своем доме, сообщили в группе «Департамент здравоохранения Югры» во «ВКонтакте».

«Дмитрий Коротких поступил в больницу из поселка Приобье после трагического пожара. Ночью в его доме произошло короткое замыкание, вызвавшее возгорание. Мужчина успел вытолкнуть через окно жену с ребенком, но сам получил серьезные ожоги из-за мгновенно разгоревшегося пламени. В крайне тяжелом состоянии, с термоингаляционной травмой и обширными ожогами, его доставили в реанимацию», – передают в источнике.

В течение двух месяцев врачи боролись за жизнь пациента, используя современные методы лечения. Дмитрий находился на флюидизирующей кровати, которая минимизировала давление на пораженные участки и ускоряла заживление. Он перенес 18 анестезиологических процедур и семь операций.

Сейчас пациент продолжает лечение в ожоговом центре и идет на поправку.