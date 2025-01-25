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​В городе ХМАО открылся завод по переработке автомобильных шин

Завод по переработке автомобильных шин заработал в Мегионе

​В городе ХМАО открылся завод по переработке автомобильных шин
Фото: Деппромышленности Югры / vk.com

В Мегионе состоялось открытие завода по переработке автомобильных шин в резиновую крошку. Производственная линия позволяет перерабатывать до 90 тонн в месяц, сообщили в пресс-службе Департамента промышленности Югры.

«Открытие завода в Мегионе решает сразу несколько задач. Во-первых, это улучшение экологической обстановки в Югре – переработка отходов. Во-вторых, изношенные шины при правильном подходе к их переработке являются отличным сырьем для получения вторичного продукта: резиновой крошки, металла и текстильного корда. Сейчас это востребованный продукт на рынке», – отметил директор Деппромышленности Югры, Виктор Гамузов.

Так, резиновую крошку будут использовать строительные компании, производители спортивных и дорожных покрытий, резинотехнических изделий, а также компании нефтедобывающей отрасли.


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Сегодня в 16:29, просмотров: 204, комментариев: 0
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