На трассе Нефтеюганск-Сургут введут временный объезд

С 1 февраля на трассе Нефтеюганск-Сургут сделают временный объезд автомобильного транспорта. Об этом сообщило Управление автомобильных дорог Югры в своих соцсетях.

«С 01.02.2025 года на автодороге Нефтеюганск-Сургут км 40 будет осуществлено переключение движения на временный объезд автомобильного транспорта», – говорится в сообщении.

Причина – проведение работ по строительству второго мостового перехода через реку Обь в районе Сургута. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездки, снижать скорость и следовать указаниям временных дорожных знаков.