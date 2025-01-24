Югра оказалась на пятом месте в рейтинге регионов по качеству жизни

ХМАО занял пятое место в рейтинге регионов по качеству жизни. Об этом сообщает Агентство стратегических инициатив (АСИ). Ранее округ находился на четвертом месте.

«Согласно результатам опросов граждан, статистических и геоаналитических данных десятку лучших регионов по качеству жизни возглавляют Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан, которая поднялась на две позиции. Далее – Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Московская, Сахалинская, Тульская, Нижегородская области и Республика Башкортостан. В топ-20 в этом году появились три новичка. Это Республика Адыгея, Калужская и Мурманская области», − говорится на сайте.

Отметим, что в рейтинге учитываются факторы, важные для человека и семьи. Это вопросы, связанные с жильем, трудоустройством, медициной, безопасностью, экологией и возможностями для самореализации. В опросе граждане оценивают десять направлений по 140 показателям.