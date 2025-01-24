В Пыть-Яхе из-за вспышки ОРВИ ввели масочный режим

С 6 по 12 января в Пыть-Яхе зафиксировали вспышку ОРВИ. На основе этого в муниципалитете ввели масочный режим, говорится на сайте Роспотребнадзора ХМАО.

«За неделю 06-12.01.2025 в Пыть-Яхе зарегистрировано 98,91 на 10 тыс. населения случаев ОРВИ, что выше уровня предыдущей недели на 178%, хотя и ниже порогового уровня на 45%. <…> Работодателям, независимо от организационно-правовой формы собственности организации, рекомендовано ввести «масочный режим» до стабилизации эпидемической ситуации в городе», – указали в сообщении.

Жителям рекомендуют пользоваться масками при посещении организаций с высоким риском распространения вирусов, среди них: ЛПУ, магазины и торгово-развлекательные центры, сферы обслуживания, МФЦ, общественный транспорт и другие места. Администрация Пыть-Яха будет контролировать исполнение принятых решений.