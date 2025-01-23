Транснефть – Сибирь завершила реконструкцию объектов и модернизировала оборудование

АО «Транснефть – Сибирь» в 2024 году в рамках реализации программ техперевооружения и реконструкции, капитального и текущего ремонта, ликвидации завершило строительно-монтажные работы и ввело в эксплуатацию 353 объекта производственного и социального назначения.

С целью повышения надежности системы магистральных трубопроводов в минувшем году заменены и введены в эксплуатацию 25 участков линейной части магистральных трубопроводов общей протяженностью 59,8 км, в том числе в местах пересечения с водными преградами выполнена замена 9,6 км трубы.

Построены и введены по одному резервуару для нефти на ЛПДС «Торгили», НПС «Александровская» взамен выведенных из эксплуатации. На основании результатов полной технической диагностики проведена реконструкция 8 резервуаров. В частности, выполнена частичная замена металлоконструкций стенки, днища и кровли резервуаров в местах выявленных дефектов, проведены работы по устройству антикоррозионной защиты, систем пожаротушения.

В целях модернизации электронасосного оборудования в течение года на нефтеперекачивающих станциях заменено 9 магистральных и подпорных насосов. Новое оборудование производства АО «Транснефть Нефтяные Насосы» и АО «Русские электрические двигатели» (г. Челябинск) обладает улучшенными показателями качества и энергоэффективности, увеличенным межремонтным периодом.

На ЛПДС «Сосьва», ЛПДС «Муген», ЛПДС им. В.Н. Чепурского введена в эксплуатацию новая автоматизированная система управления технологическим процессом, что повысило уровень контроля, управления и защиты оборудования.

Построено и введено в эксплуатацию здание испытательной лаборатории по нефти на ЛПДС «Демьянское» Тобольского управления магистральных нефтепроводов. В новом здании лаборатории, предназначенной для проведения оперативного контроля качества нефти, оборудованы помещения для ведения основной деятельности, хранения необходимых реактивов и материально-технических ценностей, а также вспомогательные и бытовые помещения. В лаборатории предусмотрен функционал Единой лабораторной информационной системы (ЕЛИС).

В целях повышения уровня противопожарной защиты инфраструктурных объектов построено и запущено в работу пожарное депо на 4 выезда на НПС «Холмогоры».

Для обеспечения безопасных и комфортных условий труда и отдыха сотрудников велось строительство и ремонт административных и временных жилых комплексов, столовых, бытовых помещений. В том числе, началось строительство временного жилого комплекса со столовой на НПС «Сатарино» Нефтеюганского УМН.

В 2024 году завершена реконструкция первого корпуса корпоративного санатория-профилактория «Хвойный» с лечебным блоком, который оснащен новым современным оборудованием. Реконструкция здравницы позволила обеспечить более комфортный уровень размещения гостей в спальном корпусе, обновить медицинскую базу, расширить спектр оказываемых оздоровительных процедур и досуговых мероприятий.

Проведение работ, предусмотренных программами технического перевооружения и реконструкции, капитального и текущего ремонта АО «Транснефть – Сибирь», позволяет поддерживать безаварийную эксплуатацию производственных объектов, задействованных в транспортировке нефти, а также обеспечивать промышленную и экологическую безопасность.