В Югре женщина подожгла аварийный дом из-за отказа в расселении

В Советском районе ХМАО местная жительница подожгла одноэтажный двухквартирный дом, в котором проживала, из-за конфликта с местной администрацией. Она была недовольна тем, что ей не предоставили другое жилье взамен аварийного, сообщает телеграм-канале «Суды Югры».

«Ввиду не предоставления ей взамен другого жилого помещения, расплескала горючую жидкость в квартире и, используя имеющуюся при ней зажигалку, умышленно подожгла найденный фрагмент обоев. В результате преступных действий подсудимой огонь перешел на кровлю и помещение соседней квартиры, причинив значительный материальный ущерб потерпевшим», − говорится в посте.

На суде женщина признала вину, но пояснила, что дважды за свой счет заказывала экспертизы, которые признавали дом непригодным для жизни. Однако администрация городского поселения Таежный отказывала ей в предоставлении нового жилья.

Суд признал женщину виновной по статье «Умышленное уничтожение имущества», но учел обстоятельства дела и назначил условное наказание − два года и шесть месяцев лишения свободы.

Напоминаем, в 2024 году девять муниципалитетов ХМАО не смогли выполнить план по сносу аварийного жилья. Среди них – Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск.

Почему «аварийки» в ХМАО все еще не снесли, несмотря на выделенные миллиарды – читайте в обзоре siapress.ru.