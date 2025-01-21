Югра готовится к масштабному обновлению дорожной инфраструктуры в 2025 году

В 2025 году в Югре стартует реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни», который заменит в том числе программу «Безопасные качественные дороги». В ближайших планах региона − завершить работы на ключевых объектах, отмечает телеграм-канал «Стройкомплекс Югры».

Одним из крупнейших инфраструктурных проектов станет строительство второго мостового перехода через Обь в Сургуте. Завершение работ намечено на конец 2025 года.

«Это один из крупнейших инфраструктурных проектов в стране, включающий 8 искусственных сооружений, 3 путепровода, 4 моста и 43 км автодорог. Мост ускорит транспортные потоки в обход города и создаст альтернативу для пропуска тяжеловесных автомобилей, принимая основную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров (Тюмень− Сургут − Салехард и Пермь − Ханты-Мансийск − Нижневартовск − Томск», − отмечают в посте.

Также в планах − реконструкция дороги Югорск – Таежный. Трасса, которая входит в опорную сеть дорог России и является частью Северного широтного коридора, будет приведена к параметрам третьей категории, что повысит ее пропускную способность и безопасность.

Капитальный ремонт завершится в 2025 году на следующих объектах:

Мост через реку Ампута на трассе «Радужный – Новоаганск»

Участок дороги к Когалыму

Мосты на трассе «Нижневартовск – Радужный»:

– мост через ручей на 91-м км

– мост через реку Гун-Еган на 112 км

Дорога «Сургут – Нижневартовск»

Трасса «Октябрьское – Андра»

Подъезд к деревне Шапша

Ремонт моста через Иртыш (укрепление железобетонных конструкций)

Трасса «Югорск – Советский – Верхний Казым – Надым»

Дополнительно предусмотрены мероприятия по улучшению дорожной инфраструктуры. В частности, завершится установка уличного освещения на автодороге «Подъезд к Белоярскому», что снизит аварийность на этом участке. Также будут отремонтированы два моста через реку Ручей на трассе «Югра».

Ранее стало известно, что Югра направит 20,5 млрд рублей на строительство мостов и дорог.