В 2024 году девять муниципалитетов ХМАО не смогли выполнить план по сносу аварийного жилья. Среди них – Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск. Об этом сообщает NEFT со ссылкой на данные телеграм-канала «Стройкомплекс Югры».

Всего в программе участвовали 20 из 22 муниципалитетов. Полностью справились с задачей девять из них – Радужный, Лангепас, Югорск, Мегион, Когалым, Берёзовский, Белоярский, Нижневартовский и Нефтеюганский районы. В Нефтеюганске и Кондинском районе осталось снести по одному объекту.

«Остальные девять муниципалитетов провалили план: Ханты-Мансийск, Сургут, Сургутский район, Нижневартовск, Пыть-Ях, Советский район, Урай, Ханты-Мансийский и Октябрьский районы», – передает NEFT.

Отметим, что в 2024 году в Югре снесли 350 аварийных многоквартирных домов, а на ликвидацию такого жилья выделили более 8,6 млрд рублей. Кроме того, одним из значимых итогов минувшего года стало досрочное завершение программы переселения жителей из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.