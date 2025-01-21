На автодороге ХМАО произошло смертельное ДТП

Накануне, 20 января, на автодороге «Нягань − Талинский» в ХМАО произошло ДТП, в котором один человек погиб и четверо − получили травмы. Об этом сообщает Госавтоинспекция округа.

«Около 20:15 на 38 км автодороги «Нягань-Талинский» в Октябрьском районе, 43-летний водитель «Sollers», по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Volkswagen», под управлением 56-летнего водителя. От удара «Sollers» отбросило на движущийся в попутном направлении погрузчик «Lonking», под управлением 26-летнего водителя», − говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель Volkswagen и три пассажира Sollers получили травмы. 32-летний пассажир Sollers погиб.

За минувшие сутки на дорогах Югры зарегистрировали три ДТП, в которых два человека погибли, шесть − получили травмы.

Ранее в Нижневартовске машина попала в неуправляемый занос, что привело к смертельной аварии. Есть пострадавшие.