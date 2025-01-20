В четырех поселениях Югры появился интернет со скоростью до 50 Мбит/с

Жители четырех малых населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа с населением от 100 до 500 человек, смогут пользоваться связью и мобильным интернетом до 50 Мбит/с.

Телеком-инфраструктуру в рамках программы устранения цифрового неравенства, которая реализуется Минцифры на территории РФ, обновили на территории поселка Песчаный, деревни Каюково Сургутского района, а также деревень Анеева и Кимкьясуй Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа. Теперь местные жители могут дистанционно получать медицинскую помощь и образование, пользоваться государственными сервисами, банковскими приложениями, через интернет общаться с родственниками и друзьями.

По мнению заместителя Губернатора, директора Депинформтехнологий Югры Павла Ципорина, реализация данной программы по-прежнему остаётся в числе приоритетов — все югорчане должны иметь доступ к различным цифровым услугам, несмотря на место проживания.

В удаленном поселении Каюкова проживают малочисленные коренные народы Севера - ханты, в Кимкьясуй – манси, которые занимаются охотой, рыболовством, сбором дикороссов, традиционными ремеслами. Добраться до населенных пунктов можно по зимнику, по реке или воздуху, в связи с чем появление связи МТС в данных локациях для жителей стало долгожданным событием.

«Важное социально-значимое направление нашей работы – улучшение качества связи в малых населенных пунктах Югры. В рамках программы по устранению цифрового неравенства мы активно развиваем сеть, поскольку связь – это, прежде всего, безопасность и оперативное решение жизненно-важных вопросов. Например, чтобы вызвать врача или связаться со службой спасения, узнать расписание автобусов или позвонить школьнику. Важно, чтобы люди чувствовали себя комфортно, несмотря на удаленность локаций, могли пользоваться современными цифровыми сервисами, как и горожане», — прокомментировал директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Евгений Торгашин.