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В ХМАО произошло смертельное ДТП с участием большегруза

В результате ДТП в ХМАО погиб водитель легковушки

В ХМАО произошло смертельное ДТП с участием большегруза
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 18 января, на трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» столкнулась «KIA» и большегруз «Shacman». В результате аварии водитель легковушки погиб на месте происшествия, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«18 января 2025 года около 15:05 на 607 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе произошло ДТП с участием автомобилей «Kia» и «Shacman». В результате автоаварии водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия, пассажир получил травмы», – передают в источнике.

В настоящее время специалисты устанавливают причины аварии.


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Сегодня в 12:25, просмотров: 97, комментариев: 0
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