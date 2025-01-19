Морозы и метели прогнозируют в Югре в ближайшие дни

В начале недели в ХМАО ожидаются снегопады, метели и сильные морозы. ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» опубликовало прогноз на ближайшие дни.

20 января в регионе сохранится облачная погода, местами пройдет снег и метели. Ветер юго-западный, днем сменится на северо-западный, порывами до 14 м/с. Ночью температура составит -6…-11 °С, по северу округа до -22 °С, местами возможно похолодание до -28 °С. Днем потеплеет до -3…-8 °С, но на севере округа температура может опуститься до -25 °С.

21 января станет ощутимо холоднее. В отдельных районах синоптики обещают метель. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Ночью и днем температура будет держаться в пределах -19…-24 °С, местами по восточной половине -10,-15 °С, по западной -29,-34 °С.