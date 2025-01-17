В ХМАО выставили на продажу необычный двухэтажный гараж с сауной и камином

Житель Белого Яра выставил на продажу необычный двухэтажный гараж площадью почти 150 квадратных метров. Внутри − целый комплекс удобств: душевая, камин и даже бассейн. метра. За этот уникальный объект недвижимости владелец просит 12 миллионов рублей.

«Продается капитальный гараж площадью 144 кв метров. Все как на фото. Продаю без мебели и чучелов. Отопление дрова и электричество. Скважина. Вода питьевая. Вентиляция (приточно-вытяжная, стоимость 1 млн руб.), душ, туалет, парилка, камин, бассейн и т.д.», − говорится в описании на «Авито».