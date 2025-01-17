16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  102,3762   EUR  105,8072  

Новости

Больше новостей
Инфляция в России действительно 9,5 процентов?
Комментировать
0
Вы готовы отдохнуть летом в этом году на Черноморских курортах Кубани, где произошла экологическая катастрофа с разливом мазута?
Комментировать
0
Запрет на продажу вейпов в России - это:
Комментировать
0
Социологи выяснили, что большинство россиян ощущают себя счастливыми. А вы?
Комментировать
0
Запрет продажи фастфуда детям и подросткам:
Комментировать
0
Отказ от ЕГЭ - это:
Комментировать
0
Аренда квартир в России дорожает. Вас это радует?
Комментировать
0
Вы довольны медицинским персоналом в Сургуте?
Комментировать
0
Вам интересно будет посмотреть, как Джуд Лоу сыграет Владимира Путина?
Комментировать
0
Больше опросов

​Студентам Югры увеличат стипендии

В ХМАО студенческая стипендия увеличится на 4%

​Студентам Югры увеличат стипендии
Фото: Руслан Кухарук / vk.com

В Югре одобрили увеличение студенческой стипендии. Такое решение приняли на очередном заседании, которое провел губернатор округа Руслан Кухарук, сообщает пресс-центр правительства Югры.

«Нормативы формирования стипендиального фонда будут увеличены за счет средств бюджета автономного округа с 1 сентября 2025 года на уровне инфляции ‒ 4%», ‒ подчеркнул директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин.

По его словам, сейчас средняя стипендия в ХМАО у студентов, получающих средне-профессиональное образование ‒ около трех тыс. рублей, высшее образование ‒ десять тыс. рублей. У студентов аспирантуры стипендия 18 000, а ординатуры ‒ 25 000 рублей.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 14:09, просмотров: 129, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Как заработать миллион, если ты простой учитель. Москвича задержали по делу о мошенничестве 642
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 января? // АФИША 634
  3. Государство vs телефонные мошенники: как власти РФ борются с аферистами 592
  4. Думая о будущем: наращиваем инвестиции в развитие собственного производства 528
  5. ​Налоговые изменения, вычеты и декларации: главные вопросы // ONLINE 469
  6. ​Так быть ли металлургическому комбинату в Сургуте? 276
  7. В Сургуте обновят дизайн автобусов 269
  8. В Госдуме предложили сократить новогодние выходные до пяти дней 268
  9. Инфляция в России выше официально объявленной, считают читатели СИА-ПРЕСС 253
  10. 18-летняя девушка стала виновницей ДТП в Когалыме 241
  1. ​В «Газпроме» готовятся к массовому сокращению сотрудников 3257
  2. ​В Югре ввели новые тарифы на электроэнергию с учетом объема потребления 2123
  3. ​Российский авторынок 2025 года: рост цен, снижение продаж и утильсбор // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1870
  4. ​Какие долги передаются по наследству? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1831
  5. Два третьеклассника провалились под лед в Сургуте 1827
  6. ​Россиянам рассказали, сколько нужно зарабатывать для пенсии в 30 тысяч рублей 1766
  7. ​Самолет Utair вернулся в Москву из-за утечки гидравлической жидкости 1644
  8. ​В Сургуте на новогодних праздниках произошло четыре случая вандализма 1548
  9. Россия может перейти на четырехдневную рабочую неделю, считают в Госдуме 1521
  10. ​Врачи ХМАО помогли родиться ребенку, несмотря на тяжелое состояние матери 1456
  1. Минэнерго: Эра дешевой электроэнергии закончилась, давайте к этому привыкать 82794
  2. ​Когда Черное море стало черным: экологическая катастрофа у берегов Анапы // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 11508
  3. ​СМИ: «Макдоналдс» может вернуться в Россию 9822
  4. У россиян будут отбирать земельные участки, если они не используются в течение трех лет 7568
  5. В России сняли ролик, в котором Санта-Клауса сбивает ПВО над Кремлем 7281
  6. ​Туристы возмущены километровыми очередями в Сочи 6385
  7. ​Как законно украсить подъезд к Новому году и не получить штраф? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 5547
  8. ​В наступающем году для россиян станут дороже многие товары и услуги – вот короткий, но впечатляющий список 5377
  9. ​Пока вы праздновали и спали, в России вступили в силу десятки важнейших изменений в законах. Вот их обзор 4626
  10. ​Цифровые потери года: какие сервисы заблокировали в России и почему? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4589

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика