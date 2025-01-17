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18-летняя девушка стала виновницей ДТП в Когалыме

ДТП с тремя пострадавшими произошло в Когалыме

18-летняя девушка стала виновницей ДТП в Когалыме
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 16 января, в Когалыме 18-летняя девушка за рулем «Лада Ларгус» не уступила дорогу и спровоцировала ДТП c тремя пострадавшими. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«16 января около 16:30 в городе Когалым, 18-летняя девушка, управляя «Лада Ларгус», по предварительным данным, при проезде регулируемого перекрестка на зеленый сигнал светофора, при повороте налево, не уступила дорогу «Лада Гранта», под управлением 27-летнего водителя», – передают в источнике.

В результате ДТП пострадал водитель «Гранты», его 56-летняя пассажирка и сама виновница аварии.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали пять ДТП, два человека погибли и шесть получили травмы.


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Сегодня в 10:05, просмотров: 83, комментариев: 0
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