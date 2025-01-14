Жители Югры массово выбирают тренировки в тренажерном зале

Начало нового года вдохновило жителей Югры на перемены и новые привычки. С 1 по 8 января 2025 года спрос на спортивные услуги вырос на 307% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В первую неделю года жители Ханты-Мансийского АО чаще всего выбирали тренировки в тренажерном зале, функциональный тренинг и йогу. По сравнению с этим же периодом 2024 года спрос на услуги тренеров в тренажерном зале увеличился на 850%, на функциональный тренинг – на 75%, на йогу – на 167%», – сообщают аналитики Авито Услуг.

Отметим, что каждый четвертый житель ХМАО намеревался заняться спортом в 2025 году.