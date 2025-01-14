Югорчане увидели первое в 2025 году полнолуние

В ночь с 13 на 14 января югорчане наблюдали первое в 2025 году полнолуние. В этот день Луна прошла в созвездии Близнецов. Часто такое космическое явление называют Волчьим полнолунием, пишут «Известия».

В январе 2025 года фазы Луны выстроятся в следующем порядке:

‒ растущая Луна (1-13 января);

‒ полнолуние (14 января);

‒ убывающая Луна (15-28 января);

‒ новолуние (29 января);

‒ растущая Луна (30-31 января).

По лунному календарю, следующее полнолуние можно увидеть 12 февраля. Оно носит название Снежная Луна из-за начала обильных снегопадов на территории Северной Америки.