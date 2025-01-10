За новогодние выходные в Кардиоцентр Сургута госпитализировали 60 югорчан

С 28 декабря по 8 января за медпомощью в Окружной кардиологический диспансер обратилось 183 югорчанина. Причем 26 человек были госпитализированы с острым инфарктом миокарда, сообщили в пресс-службе кардиоцентра.

«Почти 40 югорчан по результатам диагностики и в связи с отсутствием показаний для экстренного направления в стационар, направлены на плановую консультацию врача-кардиолога. Более 70 пациентов прошли диагностику прямо в приемном отделении, в палате интенсивного наблюдения. По итогам обследования они получили необходимую терапию и продолжили лечение амбулаторно», – указали в сообщении.

Наибольшее число обращений в клинику зарегистрировали 29 декабря, 1 и 8 января. Чаще всего помощь требовалась людям старше 65 лет. Также для диагностики и лечения в кардиоцентр были направлены два новорожденных.