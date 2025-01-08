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​Водителям автобусов и такси в ХМАО повысили зарплаты

Средняя зарплата водителей автобусов достигла 145 тысяч рублей

​Водителям автобусов и такси в ХМАО повысили зарплаты
Фото: siapress.ru

Водители автобусов и таксисты в Ханты-Мансийском автономном округе начали зарабатывать больше. Согласно исследованию платформы «Авито», за последний месяц средняя предлагаемая зарплата водителей автобусов выросла на два процента и составляет 145 469 рублей. Доход таксистов увеличился на четыре процента, достигнув 111 090 рублей. Об этом сообщает Muksun.fm.

Эксперты отметили, что за год спрос на водителей увеличился на семь процентов, такая же динамика наблюдалась и за последний месяц. При этом конкуренция среди таксистов снизилась, что может способствовать дальнейшему росту зарплат в этой сфере.


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Сегодня в 15:09, просмотров: 103, комментариев: 0
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