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​В Лянторскую больницу поступили новые автомобили

В Лянторской городской больнице обновили автопарк

​В Лянторскую больницу поступили новые автомобили
Фото: администрация Сургутского района

Лянторская городская больница получила два новых санитарных автомобиля в рамках национального проекта «Здравоохранение» и ведомственной программы «Модернизация материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Сургутского района.

Автомобили уже прошли регистрацию и скоро отправятся в амбулатории Лямина и Сытомино. Главный врач больницы Вадим Петров отметил, что новые машины с хорошей проходимостью необходимы для отдаленных и труднодоступных территорий.

«В поселениях действительно была потребность в новых санитарных автомобилях, старые машины уже исчерпали свой ресурс. Поэтому теперь они будут заменены. Машины выбраны с хорошей проходимостью, поселения отдаленные, местность считается труднодоступной. Амбулатория Сытомино также обслуживает поселок Горный, а за Лямина закреплен Песчаный», – рассказал главврач.

Сейчас в автопарке Лянторской городской больницы семь автомобилей скорой помощи и пять машин, предназначенных для выездов участковых терапевтов и педиатров.

Кроме того, больница продолжает модернизацию. В прошлом году завершился первый этап ремонта главного корпуса, взрослой и детской поликлиник, включая реконструкцию кровли. Работы проведены в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» на сумму 29,5 млн рублей.


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Сегодня в 15:28, просмотров: 54, комментариев: 0
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