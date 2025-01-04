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​На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП

Два жителя Югры погибли в ДТП под Тюменью

​На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области / vk.com

Вчера, 3 января, на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, столкнулись две иномарки – «Мазда 6» и «Ниссан Теана», сообщает ГАИ Тюменской области.

«В «Мазде» ехала семья из Нефтеюганска: 46-летняя пассажирка автомобиля погибла, ее 50-летний муж, который был за рулем, и 15-летняя дочь – травмированы. В автомобиле «Ниссан» находились четыре человека: один пассажир погиб, еще двое ранены, личности этих людей устанавливаются. 39-летний водитель «Ниссан», житель Нижневартовска, получил травмы», – прокомментировал начальник отделения Госавтоинспекции «Уватский» Михаил Таликин.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП. Движение на федеральной трассе полностью восстановлено.


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Сегодня в 10:31, просмотров: 112, комментариев: 0
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