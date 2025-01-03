Забота о близких, спорт и отказ от вредных привычек вошли в планы жителей ХМАО на 2025 год

Каждый четвертый житель ХМАО намерен заняться спортом в 2025 году, а каждый пятый планирует больше отдыхать, показал опрос сервиса SuperJob.

«Женщины чаще мужчин говорили, что хотят перемен в жизни. Представительницы слабого пола намереваются больше уделять внимания своим близким и не забывать о себе — в приоритете на следующий год занятия спортом, здоровое питание и хобби. Мужчины чаще женщин мечтают отказаться от вредных привычек и наладить личную жизнь», – говорится в результатах опроса.

Отметим, что забота о родных и близких остается приоритетом для 26% опрошенных, а 19% респондентов в новом году хотят пересмотреть свои взгляды на жизнь и отношение к окружающим.