Взнос на капремонт в Югре вырастет на 9,1 процента

В Югре с января 2025 года ожидается повышение минимального взноса на капитальный ремонт жилья. Согласно информации, размещенной на официальных ресурсах, тариф вырастет на 9,1%, пишет СТВ. Однако в правительстве региона отметили, что повышение могло составить 20%, но благодаря введению специальных мер поддержки, рост был ограничен на уровне инфляции, как и в последние четыре года.

«Размер минимального взноса должен быть экономически обоснованным и обеспечивать возвратность средств, которые были заимствованы из котла на проведение тех или иных ремонтов. Все мы с вами прекрасно понимаем, что это котел общий. Туда поступают средства всех граждан», — пояснил заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Югры Виталий Фенский.

В среднем взнос увеличится на полтора рубля за квадратный метр. Новые расчеты с обновленным размером взноса жители Югры начнут получать с февраля 2025 года.