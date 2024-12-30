В Югре мигрантам запрещено работать в 22 видах экономической деятельности

Губернатор Югры Руслан Кухарук подписал постановление, которое устанавливает запрет на привлечение иностранных граждан, работающих по патентам, в ряд отраслей в 2025 году. Этот документ был подготовлен по поручению главы региона, данному департаменту труда и занятости автономного округа в ходе прямой линии.

Постановление продлевает действие запрета на работу иностранных граждан в восьми видах экономической деятельности, включая сферы, где потребность в местных трудовых ресурсах велика. Также были добавлены 14 новых видов деятельности, на которые будет распространяться запрет.

Общий перечень видов деятельности, на которые будет распространяться запрет в 2025 году, включает 22 позиции по ОКВЭД. Среди новых категорий запретов - обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; забор, очистка и распределение воды; деятельность по предоставлению финансовых услуг (кроме страхования и пенсионного обеспечения); деятельность в области здравоохранения; услуги по уходу с обеспечением проживания; предоставление услуг по дневному уходу за детьми; ремонт электронной бытовой техники; ремонт обуви, кожи и мебели; стирка и химическая чистка текстиля; услуги парикмахерскими и салонами красоты; физкультурно-оздоровительная деятельность и другие.

Изменения были внесены на основе анализа ситуации на региональном рынке труда и пожеланий жителей округа, которые высказывались о необходимости замены иностранных работников местными специалистами. Ожидается, что данные меры не окажут существенного влияния на экономическую ситуацию в Югре, но помогут в дальнейшем стимулировать занятость местных граждан.

Кроме того, постановление устанавливает срок до 1 марта 2025 года для приведения численности сотрудников по вновь добавленным видам деятельности в соответствие с новыми требованиями.