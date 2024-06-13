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​Руслан Кухарук в День России вручил почетные грамоты, звания и благодарности заслуженным югорчанам

Врио губернатора Югры вручил награды выдающимся жителям округа

​Руслан Кухарук в День России вручил почетные грамоты, звания и благодарности заслуженным югорчанам
Фото t.me/kuharuk_ruslan

В рамках празднования Дня России и 430-летия Сургута состоялась церемония вручения государственных наград и наград Ханты-Мансийского автономного округа. Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук отметил вклад жителей в историю и развитие города: «Это праздник тех людей, которые ковали мощь нашей страны и во время Великой Отечественной войны, обеспечивали продовольственную безопасность и посылали своих сыновей и дочерей на передовую, ковали Победу в тылу. Сегодня Сургут - это современный динамичный город, мощный теми проектами, которые реализуются здесь и которые вносят вклад в экономику Сургута, Югры, всей нашей страны. Эти проекты объединяют талантливых людей, которые родились и живут здесь, приезжают сюда и выбирают Сургут местом своей жизни, учебы, работы, формирования семьи».

Среди награжденных — бурильщик капитального ремонта скважин из Пыть-Яха Альберт Шарипов, удостоенный медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени по указу президента Российской Федерации. Также почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» присвоено управляющему делами администрации города Покачи Елене Кулешевич.

Почетные грамоты от президента также получили начальник сервисного центра «Когалымэнергонефть» Магафур Гаязов и бурильщик из Пыть-Яха Динар Юнусов. От губернатора Ханты-Мансийского автономного округа почетные грамоты получили учитель музыки Людмила Агеева, дефектоскопист Татьяна Рищенко, и фельдшер Галина Сидорова, которые внесли значительный вклад в социальное и культурное развитие своих сообществ.


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Сегодня в 17:50, просмотров: 73, комментариев: 0
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