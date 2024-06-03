Бывший губернатор ХМАО Наталья Комарова закрывает свои страницы в соцсетях

Экс-глава Югры Наталья Комарова объявила о закрытии своих страниц в соцсетях, которые вела в статусе губернатора. Об этом она написала в телеграм-канале.

«С каждым из вас, кому не успела ответить в личных сообщениях, обязательно свяжутся специалисты профильных организаций региона, муниципальных образований. На все вопросы будут даны разъяснения, оказана помощь в решении проблем. Благодарю вас за доверие к этому ресурсу, за ваши добрые пожелания. От меня для каждого из вас пожелания добра и света», − говорится в сообщении.

Напоминаем, что ранее Наталью Комарову называли одним из самых активных губернаторов в соцсетях.