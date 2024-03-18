Президентские выборы-2024 в Югре оказались беспрецедентны по активности избирателей

В России завершились президентские выборы. Впервые они проходили в формате трехдневного голосования, а также использования дистанционного электронного голосования в части регионов. Отметим несколько любопытных и необычных деталей, которые показали эти три дня в Югре.

Во-первых, ажиотаж на избирательных участках не просто в первый день, а в первые же часы голосования. Старожилам это напомнило советскую традицию, когда на выборы люди шли с самого утра. Вот и 15 марта на огромном количестве участков в Югре собрались очереди, чтобы проголосовать – граждане шли семьями, трудовыми коллективами (многие голосовали совместно во время обеденного перерыва, и затем возвращались к работе), организациями, спортивными командами. Наблюдатели считают, что эта активность – признак сплочения югорчан в желании принять деятельное участие в будущем региона и страны. «Пример такого сплочения увидела сейчас. С первых часов открытия на избирательных участках многолюдно. Люди приходят коллективами, командами, семьями. Главы городов и районов звонят, рассказывают о том, что граждане спешат проголосовать одними из первых», – отметила губернатор Наталья Комарова.

Особо популярным оказался формат семейного голосования – югорчане брали с собой детей, представители более старших поколений своим примером показывали, насколько важна гражданская активность, и как она влияет на будущее страны. Причем речь не только о детях и родителях, но также бабушках и дедушках. Особый пример гражданского участия и стойкости демонстрировали старожилы и ветераны Великой Отечественной войны, которые предпочли лично явиться на участки (хотя у них была опция вызвать членов УИКа на дом, многие ею пользовались). Так, в Сургуте на выборы пришел 96-летний труженик тыла Андрей Николаевич Молоков. «Благодарен Андрею Николаевичу за такую патриотичную позицию и пример, который он показывает молодому поколению», – отметил глава Сургута Андрей Филатов.

«В семье важно единство мнений и согласие. Выбирая нашего президента, мы выбираем не просто человека, которому доверяем, мы выбираем будущее нашей страны, ценности и ориентиры, которые будут главенствовать в мире, где рождаются и взрослеют наши дети», – сказал югорчанин Виталий Андреев, пришедший голосовать с женой и дочкой. Любопытно, что на выборы приходили и совсем «новоиспеченные» семьи – многие жители округа, чьи свадьбы выпали на 15-17 марта, сделали участие в голосовании частью своей торжественной программы.

Еще один важный тренд – активное участие молодежи. Традиционно считается, что люди от 18 до 30 лет меньше участвуют в выборах, чем более старшие поколения. Но 15-17 марта показали совершенно иную картину – на избирательных участках оказалось много студентов, молодых семей и молодых специалистов. «Активная позиция говорит о том, что молодежи небезразлично будущее страны, они чувствуют важность события в этот судьбоносный момент. И они знают то, что их голос многое значит», – прокомментировала завкафедрой политологии СурГУ Надежда Ушакова.

Стоит добавить, что вовлечению молодежи также способствовала креативная составляющая прошедших выборов. Несмотря на предельную серьезность мероприятия, там нашлось место необычным обстоятельствам – например, участие Чебурашки в Югорске, – новость, которая разошлась по всей стране. Также федеральные СМИ рассказали о рыжем коте, который практически стал полноправным членом УИКа, расположенного в музейно-выставочном комплексе Лангепаса. Сами избиратели тоже вносили позитив – на участки пришла «Красная королева» из «Алисы в стране чудес», девушка в костюме динозавра, а также целые кортежи свадьбы в славянском стиле.

Разумеется, голосовали и призывали земляков проявить гражданскую активность все первые лица России и Югры – министры, губернаторы, главы городов, депутаты, лидеры общественного мнения, представители культуры. Также на высокую явку повлиял проект «ИнформУИК» – представители избиркомов только в Югре обошли десятки тысяч квартир, чтобы рассказать жителям о необходимости голосовать и возможности сделать это максимально удобно (например, прикрепившись к более удобному участку даже внутри своего города, благодаря технологии «Мобильный избиратель»).

При этом выборы прошли без нарушений. Единственный неприятный инцидент произошел в Когалыме, где женщина попыталась сжечь урну с бюллетенями, но профессиональные действия правоохранителей и сотрудников УИКа предотвратили уничтожение документов, так что на ход выборов эта история никак не повлияла.

Чистоту и прозрачность процесса гарантировал общественный штаб наблюдения за выборами. На местах его представляли 1,7 тысячи подготовленных и опытных общественных наблюдателей, а в Государственной библиотеке Югры работала публичная и открытая площадка, куда любой желающий мог прийти лично и увидеть ход голосования на любом участке региона. В итоге председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова высоко оценила работу Югры по обеспечению прозрачности выборов. Аналогичную оценку дали и международные эксперты, которые следили за ходом голосования в Югре.

Весь этот комплекс обстоятельств формирует итоговую картину – выборы президента России в Югре прошли в рамках закона, честно, открыто, и с беспрецедентной в новейшей истории активностью граждан, что говорит о полной легитимности этой процедуры и ее результатов. «Благодарю вас, уважаемые югорчане, за активность, гражданскую позицию. Мы, северяне, сплотившись, подтверждаем готовность служить России», – обратилась к жителям округа Наталья Комарова.