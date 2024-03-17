На выборах президента в Югре активно участвует молодежь

Заведующая кафедрой политологии Сургутского госуниверситета Надежда Ушакова прокомментировала активность молодых югорчан на выборах президента России: «Активно голосует молодежь, в том числе и студенчество. Я сама преподаю в университете в Сургуте, и мы обсуждаем с моими студентами выборы президента, а они со своими сверстниками. Активная позиция говорит о том, что молодежи небезразлично будущее страны, они чувствуют важность события в этот судьбоносный момент. И они знают то, что их голос многое значит».

Надежда Ушакова также указала на то, что внутренняя установка молодежи на протест обратилась не в адрес действующей власти, а на геополитических противников России. «Причем заодно вместе с противниками внезапно оказались и зарубежные бренды, которые были частью обыденной жизни молодых, а после ушли из России по политическим причинам. Молодые люди воспринимают это как предательство: мы предпочитали вас, верили в вашу уникальность и готовы были сотрудничать дальше, а вы отвернулись от нас. Такое отношение, вопреки ожиданиям извне, привело к усилению патриотизма, гордости за свою страну и ее историю. Современная молодежь особо ценит верность и честность. Именно поэтому она поддерживает тех, кто отстаивает правду и соблюдает свои обещания», – отметила политолог.